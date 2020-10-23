Kadın yolcuyu tehdit eden sürücü sivil polislere yakalandı

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etmişti.

Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karışmıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı. Müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

BİN 340 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmada; 34 TCB 16 plakalı araç sürücüsünün Mehmet S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. 34 TCB 16 plakalı ticari taksi sürücüsü Mehmet S.'e 2918 Sayılı K.T.K'nın EK2/5 maddesine (İlgili Belediyeden tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımak) istinaden bin 228 lira ve 23/2A maddesine (Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak) 112 lira olmak üzere toplam bin 340 lira idari para cezası uygulandı.

RUHSAT ALANA KADAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

34 TCB 16 plakalı ticari taksi çalışma ruhsatını alana kadar trafikten men edildi.