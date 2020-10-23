Karısını öldüren katilden son dakika itirafı! "Telefonundaki numaraları aradım erkek çıktı..."

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre soğukkanlı bir biçimde eşini öldürdüğünü itiraf eden Ali Rıza Katıdaş haksız tahrik indiriminden yararlanmak istediğini dile getirdi. Naime Ceylan'ın böbreklerinde problem olduğu için haftada üç kez diyalize girmesi gerektiğini bilen Katıdaş, diyaliz çıkışında talihsiz kadını karnından bıçakladı. Cinayeti işledikten sonra kaçan katil, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan eski eşi Naime Caylan'ı (36) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ali Rıza Katıdaş'ın (53) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Katıdaş, haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini söyledi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...