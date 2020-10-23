Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yolun karışışına geçmek isteyen Hasan T.'ye karşıdan karşıya geçtiği sırada bir araç çarptı. Hasan T. çarpmanın etkisiyle yola savrulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar yolda kazalara karşı tedbir amaçlı üst geçit, korkuluk ya da hız kesici olmadığını dile getirip "Sürücü olay yerinden kaçmış yolda tedbir yok" sözleriyle duruma isyan ettiler.

Hasan T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.