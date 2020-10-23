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Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

'nın Karaköprü ilçesinde dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır Yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hasan T. (75) bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Arac sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:08 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:39 ABONE OL
Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yolun karışışına geçmek isteyen Hasan T.'ye karşıdan karşıya geçtiği sırada bir araç çarptı. Hasan T. çarpmanın etkisiyle yola savrulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar yolda kazalara karşı tedbir amaçlı üst geçit, korkuluk ya da hız kesici olmadığını dile getirip "Sürücü olay yerinden kaçmış yolda tedbir yok" sözleriyle duruma isyan ettiler.

Hasan T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti
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