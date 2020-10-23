Kasım celbi ne zaman askere gidecek? Kasım 2020 celbi er, erbaş ve yedek subayların sevk tarihleri

Kasım celbi ne zaman askere gidecek sorusunun yanıtı, askerlik yerlerinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 2020 Kasım celbi er, erbaş ve yedek subayların sevk tarihleri duyuruldu. Peki, Kasım celbi ne zaman askere gidecek, sevk tarihleri nedir? Detaylar haberimizde.

KASIM CELBİ NE ZAMAN ASKERE GİDECEK? SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 / 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 / 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 / 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 / 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 / 20-24 Aralık 2020

TIKLA SORGULA! E Devlet ile Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?