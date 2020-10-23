Askerlik yerlerinin açıklanacak olmasının ardından kasım celbinde askere gidenlerin ne zaman terhis olacağı araştırılan konular arasında yerini alıyor. Kasım 2020 celbi terhis tarihleri merak edilirken binlerce asker adayı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bilindiği üzere terhis erteleme kararı 15 Nisan tarihinde alınmıştı. Bu bağlamda; Kasım celbinde askere gidenler ne zaman terhis olacak? Kasım 2020 celbi terhis tarihleri
Kasım 2020 terhis tarihleri ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;
TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kasım celp döneminde askere alınan askerlerin ne zaman terhis edileceği tam olarak net değil. Ancak, terhis erteleme kararı 15 Nisan'da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs'ın 15'i gibi dolacağı ve terhislerin başlayabileceği söylenebilir.
Konuya ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.