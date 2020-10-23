Kayıp fincanlar İBB’yi karıştırdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkari fincan takımının peşine düştü. Trabzon'da yaşayan Selim Kakışım, 2019 Yerel Seçimleri'nin ardından İmamoğlu'na tebrik kartıyla birlikte gümüş hediyelik fincan takımı gönderdi. Sonradan yapılan telefon görüşmesinde İmamoğlu'nun hediyelerden habersiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine başkanlık makamı talimatıyla fincanların akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş raporunda kurye şirketi görevlisi, özel kalemde görevli V.T. ve depo sorumlusu T.D.'nin ifadeleri yer aldı. Belediye, hazırlanan müfettiş raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.