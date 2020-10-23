Kaymakam minik Arin'e sahip çıktı

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Emrullah Temizkan, henüz hastalığının teşhisi konulamayan 5 yaşındaki Arîn Güler'e sahip çıktı.

Nusaybin Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan minik Arîn ve annesini ziyaret eden Temizkan, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak oyuncak hediye etti. Nusaybin Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Mehmet Emin Ay ve Arîn Güler'in annesi Yadigâr Güler'den bilgi alan Temizkan, kaymakamlık ve belediye olarak Arin'in tedavi edilmesi için imkânları dâhilinde her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Minik kızın hastalığının teşhisi için İstanbul'a gitmesi gerektiği bildirilmesi üzerine Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Emrullah Temizkan, ailenin İstanbul'a gitmesi için tüm masraflarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) talimat verdi. Anne Yadigâr Güler, desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Emrullah Temizkan, Sanatçı Haluk Levent ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'ya teşekkür etti.