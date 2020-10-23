Konvoy yapıp yol kapatanlar yakalandı

İstanbul'da Esenler'de yasağa rağmen oluşturdukları düğün konvoyuyla 4 şeritlik yolu kapatan trafik magandaları Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 4 sürücüye toplamda bin 56 lira para cezası uygulandı.

Esenler'de yasaklanmasına rağmen düğün konvoyu yapıp yolu tamamen kapatarak ilerleyen sürücülere diğer sürücüler tepki gösterdi. Yolun seyir hızını durma noktasına getiren sürücülerin o anları kameralara yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri 4 sürücüyü tespit etti.





Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince; O-3 Güney Yol Sağmalcılar mevkii üzerinde araçları konvoy oluşturarak düşük hızda seyrederek trafik akışını yavaşlatan,34 CFS 617 plakalı araç sürücüsü Fatih B., 34 BAG 082 plakalı araç sürücüsü Şevki Y. , 10 AJN 54 plakalı araç sürücüsü Muhammed H. ve 34 GZ 7424 plakalı araç sürücüsü İzzet Y. oldukları öğrenildi.

Sürücülerin her birine ayrı ayrı olmak üzere 2918 sayılı KTK'nın 56/1d maddesinden (Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek) 132 lira, 73/a maddesinden (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek) maddesinden 132 lira, olmak üzere toplam sürücülere bin 56 lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca sürücülere düğün konvoyu oluşturmaları nedeniyle Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari yaptırım tutanağı düzenlendi.