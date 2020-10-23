Kör eden sinekler Adana’da görüldü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Doğu Akdeniz'de birçok hayvanın telef olmasına neden olan, "Üç gün hastalığı" olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever'i (BEF) yayan "Culicoides" cinsi kan emici sineklerin, Adana'da da görüldüğü öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Adana Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle, sinekle mücadele edilmeye başlandı.Bu sineklerin insanlarda körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğunu belirten Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, "Belediyelerimizi bu sinekle mücadeleye davet ediyorum" dedi.Culicoides cinsi sineklerin sivrisineklerle karıştırılmaması gerektiğini belirten Köse, "Biraz kambur ve kanatları benekli bir yapısı var. Sivrisinekler gibi suyun içine değil bataklıklara yumurta bırakıyorlar. Enfekte hayvandan kan emip, hasta olmayanlara BEF virüsü gibi hastalıkları naklediyorlar. İnsanlara da bulaştırıyorlar. Vatandaşlar, hayvanların üzerine bu sineklerin konmaması için ilaçlar sıkabilir. Bataklıklar kurutulup, ilaçlanabilir. Henüz bu hastalık için ruhsatlandırılmış bir aşı yok" dedi.