Kör eden sineklere dikkat! Türkiye'de görüldü, aşısı henüz bulunmadı

Son dakika haberler… Doğu illerimizde ortaya çıkan ve insanlarda körlük, deri altı hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerle ilgili olarak Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı flaş açıklamalarda bulundu. Birçok ilimizde görülen bu sinekler çevredeki vatandaşları adeta alarma geçirirken Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse sineklerle mücadele için belediyelerden destek istedi. İşte son dakika haberine ilişkin diğer detaylar…

İNSANLARI KÖR EDİYOR! KAN EMİCİ SİNEKLER ALARMA GEÇİRDİ…

Yapılan açıklamaya göre 1400 çeşidi olduğu bilinen sineklerin ülkemizde 57 tanesi tespit edilirken insanları kör edecek derecede tehlikeli olan Culicoides cinsi sineklerin doğuda birçok ilimizde görüldüğü ifade edildi. Yetkili isimleri alarma geçiren bu olay sonrası Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı'ndan açıklama geldi…