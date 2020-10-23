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Küçük Mahmut’un imdadına itfaiye yetişti

’da evde oyun oynarken parmağı demir boruya sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Parmağını çıkartamayan küçük çocuk, ailesi tarafından ve ’ne götürüldü. Doktorların hastaneye çağırdığı itfaiye ekipleri, boruyu kesti. 3 yaşındaki Mahmut U., ise kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 00:30 Son Güncelleme: 24.10.2020 00:32 ABONE OL
Küçük Mahmut’un imdadına itfaiye yetişti

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan 3 yaşındaki Mahmut U, evde oyun oynarken bulduğu demir boruyu parmağına taktı. Parmağını çıkartamayan küçük çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

EKİPLER BORUYU KESEREK ÇIKARTTI

Doktorlar, demir boruyu çıkartmaları için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, boruyu keserek çıkarttı. Gözyaşları içerisinde borunun çıkartılmasını bekleyen küçük çocuk, borudan kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldı.

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Küçük Mahmut’un imdadına itfaiye yetişti
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