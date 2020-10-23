Küçük Mahmut’un imdadına itfaiye yetişti

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan 3 yaşındaki Mahmut U, evde oyun oynarken bulduğu demir boruyu parmağına taktı. Parmağını çıkartamayan küçük çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

EKİPLER BORUYU KESEREK ÇIKARTTI

Doktorlar, demir boruyu çıkartmaları için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, boruyu keserek çıkarttı. Gözyaşları içerisinde borunun çıkartılmasını bekleyen küçük çocuk, borudan kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldı.

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