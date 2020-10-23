Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye şok ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasında, kumar oynandığı ihbarını aldı.

Savcılık talimatıyla dernek binasına baskın yapan polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 33 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için de bin 225'şer lira olmak üzere toplam 150 bin 959 lira para cezası uygulandı.

Dernek başkanı hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 33 kişi arasında yer alan B.A., 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.