Kütahya'da cinsel güç hapı ticaretine operasyon

Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki bakkal büfe tarzı iş yerlerinde satışa sunulmak üzere; cinsel gücü arttırıcı gıda ürünü ve hap getirileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti.

BİN ADET KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar yolu polis noktasında yapılan uygulamada durdurulan araçta yapılan aramada, 1000 adet kaçak ürün ele geçirildi.

'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI' AÇIKLAMASI YAPILDI



Ele geçirilen ürünlerin niteliği ile ilgili yapılan açıklamada "9 çeşit cinsel gücü artırıcı içecek, geciktirici sprey, macun, çikolata olmak üzere toplam 1.000 adet ürün muhafaza altına alınmış, araç sürücüsü hakkında 5607 SKM ve T.C.K.-186 (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek, bulundurmak) suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

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