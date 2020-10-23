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Son dakika: park halindeyken alev topuna döndü

Son dakika gelen habere göre sahil yolunda park halinde olan bir anda alevlere teslim oldu. Motorundan patlama seslerini geldiği ve adeta alev topuna dönen otomobildeki itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:03 Son Güncelleme: 23.10.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika: Lüks otomobil park halindeyken alev topuna döndü
Olay, Kartal sahil yolunda saat 20.45 sıralarında yaşandı. Muhsin Can Öztürk'e ait olduğu öğrenilen 34 CJF 083 plakalı BMW marka otomobil, park halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobilin motorundan ara ara gelen patlama sesleri ise çevredekilerde paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.



PATLAMA SESİNDEN SONRA...

Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, "Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15, 20 dakika sonra da itfaiye geldi. Söndürdüler, böyle oldu olay. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok" dedi.

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Öte yandan, lüks otomobilin adeta alev topuna döndüğü anla cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Lüks otomobil park halindeyken alev topuna döndü
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