SON DAKİKA | Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat! Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı

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SON DAKİKA | Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat! tahminlerini yayınladı

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hafta sonu tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi. Bölgesi'nde sisli hava hakim olurken sıcaklıklardaki artış nedeniyle hafta sonu adeta yazdan kalma bir gün yaşanacak. Öte yandan MGM'nin beş günlük tahmin raporlarında; yeni hafta özellikle Batı , Marmara ve Ege kıyılarında güneşli havanın yerini sağanak yağış alacak. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hafta sonu hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:54 Son Güncelleme: 23.10.2020 15:54 ABONE OL
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat!

Son dakika haberler… MGM resmi sitesi üzerinden yayınladığı değerlendirmelerine göre; hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerini üzerinde seyredecek. Yurt genelinde yağış beklenmezken Pazartesi günü Bölgesi, Ege kıyıları ve Batı sağanak yağışın etkisine girecek. İşte 'den gelen beş günlük hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…

YAZDAN KALMA HAFTA SONU SONRASI YENİ HAFTAYA DİKKAT! SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNDE OLACAK…

Hava durumu tahminleri, hafta sonu öncesi plan yapmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilirken Meteoroloji'den gelen beş günlük raporda Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan bazı bölgelerin yeni haftaya yağışlarla başlaması öngörülüyor…

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat!

YURT GENELİNDE YAĞIŞSIZ HAFTA SONU!

Gelecek haftaya yönelik beş günlük durum değerlendirmesini resmi sitesi üzerinden paylaşan Genel Müdürlüğü'ne göre; 24-25 Ekim hafta sonu ülke genelinin yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat!

YENİ HAFTAYA YAĞIŞLA BAŞLAYACAK…

Bölgesi'nde sisli havanın hakim olacağı hafta sonunun ardından yeni haftada ise ülkenin batısında bazı illerin sağanak yağışın etkisinde olacağı beş günlük raporları ile duyuruldu…

İşte il il hava durumu tahminleri;

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat!


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat!

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat!

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

BATI
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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SON DAKİKA | Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat! Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı
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