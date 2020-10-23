SON DAKİKA | Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat! Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı

Son dakika haberler… MGM resmi sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu değerlendirmelerine göre; hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerini üzerinde seyredecek. Yurt genelinde yağış beklenmezken Pazartesi günü Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz sağanak yağışın etkisine girecek. İşte Meteoroloji'den gelen beş günlük hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…
Hava durumu tahminleri, hafta sonu öncesi plan yapmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilirken Meteoroloji'den gelen beş günlük raporda Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan bazı bölgelerin yeni haftaya yağışlarla başlaması öngörülüyor…
YURT GENELİNDE YAĞIŞSIZ HAFTA SONU!
Gelecek haftaya yönelik beş günlük durum değerlendirmesini resmi sitesi üzerinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; 24-25 Ekim hafta sonu ülke genelinin yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.
YENİ HAFTAYA YAĞIŞLA BAŞLAYACAK…
Marmara Bölgesi'nde sisli havanın hakim olacağı hafta sonunun ardından yeni haftada ise ülkenin batısında bazı illerin sağanak yağışın etkisinde olacağı beş günlük hava durumu raporları ile duyuruldu…
İşte il il hava durumu tahminleri;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık