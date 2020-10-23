SON DAKİKA | Yazdan kalma hafta sonu ardından yağışlı havaya dikkat! Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık