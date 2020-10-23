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Sahte alkolden iki ölüm daha

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Sahte alkolden iki ölüm daha
İzmir ve Aydın'da iki kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. Aydın'ın Didim ilçesinde Hava Özırmak (42), iddiaya göre arkadaşı Şevket Özgür Y. (48) ile birlikte evlerinde sahte alkol kullandı. Bir süre sonra rahatsızlanan Şevket Özgür Y., hastaneye gitti. Durumu ağırlaşınca Aydın'a sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından eve giden emniyet güçleri Hava Özırmak'ı evde ölü buldu. İzmir'de metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye giden Bülent E., hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ise zehirlendiği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığından şüphelenilen kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Mersin'de, sahte içki üreten 3 kişi ve Karabük'te 4 kişi gözaltına alındı.
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Sahte alkolden iki ölüm daha
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