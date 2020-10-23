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Saldırı girişiminde bulundular, etkisiz hale getirildiler

Terör örgütü ’ya yönelik () tarafından başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:15 ABONE OL
Saldırı girişiminde bulundular, etkisiz hale getirildiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı temizlik harekâtı devam ediyor. Terör örgütü operasyonlarla ağır kayıplar verirken, komandolar tarafından PKK/YPG teröründen temizlenen Suriye'nin kuzeyinde kurulan askeri bölgelere teröristler sızma ve saldırı girişiminde bulundu. Ağır makineli silah ve patlayıcı ile yapılan saldırı ve sızma girişimi komandolar tarafından önlendi.

Teröristlere yönelik komando birliklerince ateş destek vasıtaları ile yapılan müdahalede, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG'li terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bu arada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Şırnak, Van, Siirt ve Hakkâri'de başlatılan "Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu" da devam ediyor. Teröristlerin söz konusu bu bölgelerde kış üstlenmesini engellemek amacıyla yapılan "sonbahar temizlik" operasyonlarında, Jandarma komando timleri ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) çok sayıda sığınağı bularak imha etti.

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Saldırı girişiminde bulundular, etkisiz hale getirildiler
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