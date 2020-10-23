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'da zincirleme : 2 yaralı

Abide Kavşağı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme 2 kişi yaralandı. İddiaya göre kırmızı ışıkta duran ticari araca arkadan gelen 4 araç çarptı. sonrası 5 aracın hurdaya döndüğü belirtildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 00:27 ABONE OL
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağı'nda meydana geldi.

5 ARACI HURDAYA ÇEVİREN KAZA

İddiaya göre kırmızı ışıkta duran ticari araca arkadan gelen 4 araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen 5 araç hurdaya döndü. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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