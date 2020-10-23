Şanlıurfalı Hikmet’e AK Partili vekilden bilgisayar hediye

Kim Milyoner Olmak İster programında gösterdiği başarı ile tüm Türkiye'de gündem olan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt'a Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal'ın hediye ettiği bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer takdim etti.



Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesine soğan toplamaya giden Hikmet Karakurt, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin lira kazandı. Gösterdiği başarı ile Şanlıurfalılara gurur yaşatan Hikmet Karakurt'a Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in girişimleri ve desteği ile kendisine alınan bilgisayar hediye edildi.





Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Hikmet'in gösterdiği başarıyı bilgisayar hediye ederek tebrik etti.



Vekil Açanal, Kim Milyoner Olmak ister yarışmasıyla Şanlıurfa'mızın bağrından koparak yarışmaya katılan ve göğsümüzü kabartan kıymetli hemşerim Hikmet Karakurt kardeşimize İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Yapıcıer beyin girişim ve destekleriyle naçizane hediyesini takdim ettik" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karakurt Açanal'a teşekkür ederek "Benim bilgisayarım yoktu. Arkadaşımdan emanet bilgisayar almıştım. Çok iyi oldu. Bundan böyle evde ders çalışacağım. Daha önce dışarıya ders çalışmaya gidiyordum. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.