Şanlıurfalıların arabada konser keyfi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, Selçuk Balcı'nın şarkılarına araçlarının içerisinden eşlik etti.
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Adeta Karadeniz rüzgarının estiği gecede gönüllerince eğlenme fırsatı yakalayan Şanlıurfalılar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ekibe ve ev sahibi Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Baran ‘90-60-90’ adlı programda konser verdi
6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali Ödül Töreni
AÇIK HAVADA ARABADA KONSERİN YARINKİ KONUKLARI GECE YOLCULARI
Büyükşehir Belediyesi'nin "Açık Havada Araba Konserleri" etkinlikleri kapsamında 24 Ekim Cumartesi 19:30'da ise aynı alanda Gece Yolcuları grubu sahne alacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliğe katılmak isteyenlerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden randevu oluşturması gerekiyor.