Şanlıurfalıların arabada konser keyfi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, Selçuk Balcı'nın şarkılarına araçlarının içerisinden eşlik etti.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Adeta Karadeniz rüzgarının estiği gecede gönüllerince eğlenme fırsatı yakalayan Şanlıurfalılar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ekibe ve ev sahibi Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



AÇIK HAVADA ARABADA KONSERİN YARINKİ KONUKLARI GECE YOLCULARI



Büyükşehir Belediyesi'nin "Açık Havada Araba Konserleri" etkinlikleri kapsamında 24 Ekim Cumartesi 19:30'da ise aynı alanda Gece Yolcuları grubu sahne alacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliğe katılmak isteyenlerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden randevu oluşturması gerekiyor.

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