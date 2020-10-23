Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak için hazırlıklarını tamamlayan adaylar askerlik yerleri için geri sayıma başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanması beklenen Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görev yerleri belli olacak. Er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğini belli eden Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Kasım celbi ile askere gidecek vatandaşlar için sınıflandırılmış yükümlü; Asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğu anlamına gelir. Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek...