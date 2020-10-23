Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak için hazırlıklarını tamamlayan adaylar askerlik yerleri için geri sayıma başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanması beklenen Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görev yerleri belli olacak. Er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğini belli eden Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?
Kasım celbi ile askere gidecek vatandaşlar için sınıflandırılmış yükümlü; Asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğu anlamına gelir. Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek...
Sınıflandırılmış yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.
Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 202
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020