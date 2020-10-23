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ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Asker altına alınacak er adayları ne demek? Sorusuna an itibariyle yanıt aramaya başladı. Kasım ayı celp dönemi tarihlerinin belli olmasının akabinde er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin, hangi sınıfta görevini yerine getireceği merak konusu oluyor. TSK bünyesinde vatani görevini yerine getirmek isteyenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki ? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:09 ABONE OL
Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak için hazırlıklarını tamamlayan adaylar askerlik yerleri için geri sayıma başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanması beklenen Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görev yerleri belli olacak. Er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğini belli eden ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Kasım celbi ile askere gidecek vatandaşlar için sınıflandırılmış yükümlü; Asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğu anlamına gelir. Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek...

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 202

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

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Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?
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