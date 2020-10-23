Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

Narkotik ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. 'da düzenlenen son dakika uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliği 'bu kadarına da pes' dedirtti. Yapılan kontrollerde şüpheli E.Ş.'nin 70 yaşında olduğu öğrenildi. E.Ş.'nin yürümekte zorlandığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:59 Son Güncelleme: 23.10.2020 17:05 ABONE OL
Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

Şüphelilerden E.Ş.'nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.

Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.'nin yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA