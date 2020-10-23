Son dakika: 70 yaşındaki adamın yaptığına bakın! Bu kadarına da pes!

Şüphelilerden E.Ş.'nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.