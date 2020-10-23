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Son dakika: davasına bakacak

SON DAKİKA HABERİ: 'nda dört yıl önce iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak ölen (16) davası 'ne() taşındı.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:27 ABONE OL
Son dakika: Berkay İşlev davasına BAM bakacak

İstanbul Beyoğlu'nda dört yıl önce iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak ölen Berkay İşlev (16) davası İstinaf Mahkemesi'ne (BAM) taşındı.

8 kişi yargılandığı davada toplam 31 yıl 11 ay hapis cezası alan çocuk H.Ç. mahkemedeki ifadesinde "3,5 yıldır yatıyorum. Adalete güvendiğim için konuşmadım. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Sizin vicdanınıza bırakıyorum" demişti.

İşlev'in ve olayda diğer ölen Ramazan Çelik'in aileleri "Bütün suçlular tek tek serbest bırakıldı. Küçük yaşta olduğu için iki cinayeti de H.Ç.'nin üzerine yıkmaya çalıştılar" iddiasında bulunmuştu.

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Son dakika: Berkay İşlev davasına BAM bakacak
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