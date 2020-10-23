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Son dakika: Bir taksici kabusu daha! Kadın yolcuya dehşeti yaşattı

SON DAKİKA HABERİ: 'ta kadın müşterinin taksi içerisinde sigara içme isteğine sinirlenen taksici, polisi aradı. Kadının cep telefonu ile kendini çekmesi üzerine telefona vuran taksici, 'Gebertirim seni diyerek kadını tehdit etti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:13 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:38 ABONE OL
Son dakika: Bir taksici kabusu daha! Kadın yolcuya dehşeti yaşattı

Olay, geçen çarşamba Esenyurt'ta meydana geldi. Bir taksiye binen kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü trafik nedeniyle müşteriyi metrobüse bırakmak istedi. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında taksici polisi arayarak durumu polise haber verdiği sırada kadın cep telefonuyla çekim yapmaya başladı. Cep telefonuna vuran taksici, kadını 'gebertirim seni' diyerek tehdit etti. Tartışma sürerken taksici Haramidere Metrobüs Durağı yakınında kadını indirdi.

İKİ TARAFTA ŞİKAYETÇİ

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadının da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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Son dakika: Bir taksici kabusu daha! Kadın yolcuya dehşeti yaşattı
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