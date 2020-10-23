Son dakika haberi: 14 yaşındaki kızı kaçırdı defalarca tecavüz etti ailesini de 'polisim' diyerek tehdit etti! 36 yaşındaki sapığın cezası belli oldu

36 yaşındaki Cafer Ç.'nin 14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğu. Kızın babasına tehdit mesajları attığı daha sonra da dini nikah kıydığı tespit edildi. Arnavutköy'de yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından dava açıldı. İddianamede yer alan detaylara göre; saldırganın kendisini polis olarak tanıttı ve sürekli tehdit mesajları atarak 'Kızınızı bana vereceksiniz.' dedi. Son dakika bilgisine göre istismarcı Cafer Ç.'nin talihsiz kızın ailesinin eski ev sahibi olduğu da ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: 14 YAŞINDAKİ KIZI KAÇIRIP DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ! BABASINI TEHDİT ETTİ...

14 yaşındaki Suriyeli Vahide M. adlı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettiği, çocuğu ve ailesini tehdit ederek dini nikahla evlendiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Cafer Ç. (36) hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, "Yaşını bilmiyordum. Görünüm olarak büyük gösteriyordu" diyerek kendini savunan sanık Cafer Ç.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.