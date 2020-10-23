Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!

haberi: için istenen ceza belli oldu!

Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanan 'in iki kişiyi "kasten yaralama teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 23.10.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 6 Eylül 2017'de önce kız arkadaşıyla, sonrasında kafedekilerle tartıştığı, olay yerine yakın olan ikametine giderek, tüfekle mağdurların bulunduğu kafeye doğru ateş ettiği anlatıldı. Mütalaada, sanığın mağdurların kafede bulunduğunu bilmesi, mağdurlarla kavga etmiş olması hususları dikkate alınarak eylemin doğrudan kasıtlı olduğu, sanığın kullandığı silahın da yaralamaya elverişli olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!

3 AYDAN 2 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI İSTENDİ

Şahıslar yaralanmayıp eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilen mütalaada, sanığın 2 müştekiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan toplam 3 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Göçmen'in avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanık Göçmen'in avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!

OLAYIN GEÇMİŞİ...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık 'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi.

Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

İstanbul Bakırköy'de insanların üzerine otomobil süren zanlı adliyeye getirildi

Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!

SİLAHLA YARALAMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN...

İddianamede, 'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özel karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!

Öte yandan, Özet ve Peker'e ''basit yaralama'' suçundan verilen para cezaları da sabıkasız oluşlarından dolayı ertelenmişti. Mahkemece, ateş etmenin "kasten güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu değil, "yaralama suçuna teşebbüs" kapsamında olduğu belirtilerek, Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA