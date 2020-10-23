Son dakika haberi: Melek Aslan'ın arkadaşı anlattı: "Melek Aslan kendisini öldüren kardeşini yere göğe sığdıramıyordu!"

Diyarbakır'da erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetiyle ilgili son dakika detayları peş peşe geliyor. Melek'in Dicle Üniversitesi'nden okul arkadaşı B.A, Melek'in eski sevgilisinin korkusundan sosyal medya hesaplarını kullanmadığını sürekli tehdit edildiğini belirtti. B.A, Melek'in kendisini öldüren erkek kardeşini sürekli anlattığını hatta İzmir'e veya Muğla'ya yerleştikten sonra onu da yanına alacağını söylediğini ifade etti.

MELEK ASLAN CİNAYETİYLE İLGİLİ SON DAKİKA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

Eski sevgilisinin azmettirmesiyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan'ın (24) üniversiteden arkadaşı B.A., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. B.A., Melek'in, kendisini öldüren kardeşi Mustafa'yı çok sevdiğini belirterek, "Melek, kardeşini çok seviyordu. Yere göğe sığdıramıyordu. Hep ondan söz ederdi. Hatta İzmir'e ya da Muğla'ya yerleştikten sonra Mustafa'yı da yanına alınacağını söylemişti. O kardeşi öldürdü onu" dedi.