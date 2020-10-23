Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente geldi. Bakan Koca, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Bakan Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgili yöneltilen soruya ise sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz dedi. İşte Bakan Koca'nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili o açıklamaları…

BAKAN KOCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koca, yurt genelinde ya da il bazında herhangi bir kısıtlamanın gündemde olup olmadığı sorusunu da cevapladı.