Son dakika haberi... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda Esra Erol’da açıklandı

Öte yandan Nilgün Hanım ile ilgili Esra Erol harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Nilgün Alpak hakkında korunmaya muhtaç kızını korumadığı gerekçesi ile Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçu kapsamında Emrah F., anneannesi Fezi Alpak'tan şikâyetçi oldu.