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Son dakika haberi... ’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda ’da açıklandı

Haftalardır ekrana gelen olayda ikince perde aralanıyor! 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun biyolojik annesini aramak için 'a katıldı. Esra Erol ise ona sadece annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. Tüm çocuklarını hastaneye bırakmak zorunda kalan Nilgül Alpak'ın ise hayat hikâyesi çorap söküğü gibi çözülmeye başlandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları;

Giriş Tarihi: 23.10.2020 20:42 ABONE OL
Son dakika haberi... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda Esra Erol’da açıklandı

PEKİ, NİLGÜL HANIMIN TEK RESMİ NİKÂHLI EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUĞU EMRAH'IN BABASI AHMET FİLİZ Mİ?

'nin beklediği DNA testi sonucu açıklandı. Milyonların gözü 'un programına katılan Nilgül Alpak ve çocuklarının DNA testi sonucundaydı.

Son dakika haberi... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda Esra Erol’da açıklandı

Yıllar önce tek gerekçe olarak "bana benzemiyor" diyerek Emrah'ı çocuk esirgeme kurumuna bırakan Ahmet F. bu ısrarını program boyunca devam ettirdi.

Dna sonucunu açıklayınca Ahmet Filiz'in tepkisi görülmeye değerdi. DNA testi sonucuna göre; Ahmet F. 27 yaşındaki Emrah F.'nin babası olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda Esra Erol’da açıklandı

Öte yandan Nilgün Hanım ile ilgili harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Nilgün Alpak hakkında korunmaya muhtaç kızını korumadığı gerekçesi ile Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçu kapsamında Emrah F., anneannesi Fezi Alpak'tan şikâyetçi oldu.

Son dakika haberi... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda Esra Erol’da açıklandı

Emrah Filiz, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesine vasi Fize Alpak'a görevlerini yerine getirmediği gerekçesi ile vasinin değiştirilmesi talebinde bulundu. Annesinin yasal temsilcisi olmak için gerekli işlemleri başlattı.

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Son dakika haberi... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu DNA sonunda Esra Erol’da açıklandı
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