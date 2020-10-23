Son dakika haberler: Sivas’ta korkutan olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar!

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında Maden köyünün mezarlığı sular altında kalmıştı. Bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılmaya başlanınca barajın suları da oldukça çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte ise mezarlıklar gün yüzüne çıktı. Uzun bir aradan sonra mezarlıkta yatan yakınlarını ziyaret ederek dua etmek isteyen köy sakinleri tüyler ürperten bir görüntü ile karşılaştı. Yaşadıkları karşısında şoke olan vatandaşlar bu görüntüden çok rahatsız olduklarını dile getirdi. İşte Sivas'ta yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları!

DUA ETMEK İÇİN GİTTİLER, İNSAN KEMİKLERİ İLE KARŞILAŞTILAR

Sular altında kalen Maden köyünün mezarlığı uzun bir aranın ardından suların çekilmesiyle ortaya çıktı.