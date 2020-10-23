Son dakika... Hazal Tektaş'ın instagram hesabına ulaşıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

Hazal Tektaş cinayetinde son dakika haberi... SABAH, 21 yaşındaki platonik aşığı tarafından acımasızca katledilen 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın telefon ve uygulama mesajlarına ulaştı. Genç kızın telefonunda instagram üzerinden gelen mesajlarda ölüm tehditleri yer aldığı görüldü. Katil Mehmet Ali Atış'ın Hazal Tektaş'a attığı mesajlarda "Yanıma gel yoksa olan sana olur", "Daha fazla delirtme" gibi mesajlar attığı görüldü. İşte talihsiz Hazal'ı ölüme götüren süreç ve eli kanlı katilin attığı mesajlar...

Hazal'ın ayrıca evine geldikten sonra komşusuna "Bu akşam eve çıkmak içimden gelmiyor" dediği belirtilirken daha önce de silah zoruyla kaçırıldığı ve kafasına silah dayanarak tehdit edildiği de ortaya çıktı. İşte acımasız cinayetin tüm ayrıntıları ve Hazal Tektaş'a gelen mesajlar...