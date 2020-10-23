Son dakika... Hazal Tektaş'ın instagram hesabına ulaşıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

Hazal Tektaş cinayetinde son dakika haberi... SABAH, 21 yaşındaki platonik aşığı tarafından acımasızca katledilen 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın telefon ve uygulama mesajlarına ulaştı. Genç kızın telefonunda instagram üzerinden gelen mesajlarda ölüm tehditleri yer aldığı görüldü. Katil Mehmet Ali Atış'ın Hazal Tektaş'a attığı mesajlarda "Yanıma gel yoksa olan sana olur", "Daha fazla delirtme" gibi mesajlar attığı görüldü. İşte talihsiz Hazal'ı ölüme götüren süreç ve eli kanlı katilin attığı mesajlar...
Hazal'ın ayrıca evine geldikten sonra komşusuna "Bu akşam eve çıkmak içimden gelmiyor" dediği belirtilirken daha önce de silah zoruyla kaçırıldığı ve kafasına silah dayanarak tehdit edildiği de ortaya çıktı. İşte acımasız cinayetin tüm ayrıntıları ve Hazal Tektaş'a gelen mesajlar...
SON DAKİKA HAZAL'IN MESAJLARINA ULAŞILDI
İstanbul Esenler'de 21 yaşında olan platonik aşığı Ali Atış tarafından öldürülen henüz 19 yaşındaki genç kız Hazal Tektaş'ın cep telefonundaki mesajları ortaya çıktı. Instagram üzerinden ve farklı sosyal medya hesaplarından gelen mesajlarda katili Mehmet Ali Atış'a (18) ait olduğu söylenen tehdit ifadeleri açıkça görüldü. SABAH'ın ulaştığı mesajlarda çarpıcı ifadeler yer aldı.
GECE GÜNDÜZ HAZAL'I TAKİP EDİYORDU
Mehmet Ali Atış, geçen gün Esenler - Otogar bağlantı yolunda silahıyla Tektaş'ı öldürmüş ve ardından da kendisi intihar etmişti. Tektaş'a Atış'tan geldiği iddia edilen mesajlar farklı sosyal medya hesaplarından atıldı. Mesajlarda Atış'ın Tektaş'ı devamlı takip ettiği, giydiği kıyafete kadar söyleyip onu tedirgin ettiği görülüyor.
İşte SABAH'ın ortaya çıkardığı mesajlardaki son dakika ayrıntıları;
"SON KEZ KONUŞACAĞIM BAK KENDİNE ACI!"
Farklı hesaplardan gelen mesajların birinde "Hastanedesin biliyorum gelmedin yanıma, beni daha fazla zorlama kafayı yiyeceğim, kendine acı bana değil. Evin oraya geldim son kez konuşacağım. Sonra Yunanistan'a gideceğim" yazıyor.
"OLAN SANA OLUR HAZAL!"
Bir diğer hesaptan gelen mesajda ise "Anneni aradım, babanı mı aramamı istiyorsun. Daha fazla delirtme, pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama. Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım, giderim ondan sonra ömür boyu yüzümü görmezsin. Son kez konuşalım hayatından çıkarım. Yanına gelirim ailene açıklama yapamazsın. Son kez konuşalım Yunanistan'a gideceğim" yazdığı görülüyor.
KATİLİYLE PİZZACIDA TANIŞTI
Hazal Tektaş'ın bir pizzacıda çalışırken katili Mehmet Ali Atış ile tanıştığı o günden beri Atış'ın Hazal'ın peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Katilin sürekli başka hesaplardan farklı telefon numaralarından Hazal'a mesajlar attığı Hazal'ın bu mesajlara cevap vermediği belirtildi. 21 yaşında hayatının baharında öldürülen Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşına sabah.com.tr ulaştı. Hazal'ın olay gecesi eve geldikten sonra karşı komşusu ile konuştuğu ve 'Bu akşam eve çıkmak içimden gelmiyor." dediği ifade edildi.
CİNAYET GÜNÜ AVM'DEYDİ
İşte Hazal'ın yakın arkadaşının açıklamaları...
"Hazal, Cumartesi günü saat 16:00 Güngören'deki Kale Center'a gideceğini söyledi. Annesinin komşusunun eşyalarını Kale Center'a götüreceğini belirtti. Akşam 17:00 - 18:00 arasında orada bir kafede oturdu. Ölümünden sonra annesi o gün komşusunun eşyalarını bırakacağından haberi olmadığını belirtti bu da acaba tehditler sonucunda Mehmet Ali Atış ile mi buluştuğunu düşünmemize neden oldu."
HAZAL'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GECE NELER OLDU?
Hazal olay gecesi bir arkadaşıyla birlikte Emirgan'da kafede oturuyordu. Tatlı yedikten sonra sahilde yürüyüş yaptılar. Arkadaşı 'Dönelim mi?' dediğinde Hazal biraz daha yürümek istedi. Daha sonra 23:00 sularında Hazal Tektaş, Esenler'deki evinin sokağına geldi. Kapının önünde karşı komşusuyla sohbet eden Tektaş, 'Abla eve çıkmayacak mısın?' sorusuna 'Bu akşam ayaklarım hiç eve çıkmak istemiyor." yanıtını verdi.
EVİNİN YAKININDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ...
Ne olduysa o sıralarda oldu saat 00:15 civarında Mehmet Ali Atış ile birlikte yürürken görülen Hazal Tektaş dakikalar sonra öldürüldü. Olayda bir aracın olmadığını belirten Hazal'ın yakın arkadaşı genç kızın eviyle cinayet mahallinin arasında yürüyerek 20 dakika olduğunu Hazal ile katilin oraya beraber gittiğini söyledi. Bu esnada katilin Hazal'ı silah zoruyla gitmek istediği yere götürdüğü tahmin ediliyor.
DAHA ÖNCE DE HAZAL TEŞTAŞ'I KAÇIRIP KAFASINA SİLAH DAYAMIŞ!
21 Eylül'de Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış ve iki arkadaşı tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı! Esenler Atışalanı'nda metruk bir binaya götürülen Hazal'a tehditler sıralayan katil kafasına silah dayayarak "Ya benim olacaksın, ya seni öldüreceğim artık her şey benim istediğim gibi olacak.' dedi.
Hazal yaşadığı bu dehşeti ailesine anlatamadı, yakın arkadaşlarına bu durumdan bahseden Hazal; "Labirent gibi yerlerden geçtik, yanında iki arkadaşı daha vardı beni zorla bir metruk binaya soktular. Sen benim olacaksın, ya seni öldüreceğim ya da beni seveceksin dedi. Ben o an öleceğimi düşündüm ve suyuna gitmeye başladım o esnada biraz yumuşadı ve sakinleşti. Annemi aramam lazım diyerek arkadaşımı aradım bu konuma polis göndermen lazım dedim biraz sonra polis geldi ve kurtuldum." dedi.
Hazal'ın arkadaşının paylaştığı bilgiye göre kaçırma olayından sonra Mehmet Ali Akış'ın aile fertleri karakola geldi ve Akış'ı oradan aldı.
Son dakika haberi: Daha önce de başına silah dayanmış! Hazal Tektaş'ın son sözleri ortaya çıktı; 22:00'de evinin girişinde...
Esenler'de yaşanan bu olayın ardından Hazal Tektaş, Mehmet Ali Atış'tan şikayetçi oldu. Şiyetin ardından uzaklaştırma kararı alındı. Bu olaydan sonra psikolojisi bozulan Hazal Tektaş uzun süre evden çıkmadı. Yine yakın arkadaşının anlattıkları şu şekilde;
KAÇIRILDIĞI YERDE GİZLİ BİR GEÇİT VARDI
"Kafasına silah dayanması üzerine Hazal çok paniklemiş. Polislerin olay yerine gelmesinden sonra rahatlayan Hazal, bir türlü sesini onlara duyuramadı. Kaçırıldığı inşaat o kadar labirent gibiymiş ki polislerin sesi içeriye geliyor fakat onun sesi dışarıya gitmiyordu. Kaçırıldığı yerde gizli bir geçidin olduğunu da anlatmıştı."
"POLİS MOLİS DEDİLER NE OLDU?"
Tam da o gece Hazal'ın sosyal medya hesabına gelen bir mesaj yaşananları gözler önüne serdi: "Mehmet nerede polis molis dediler ne oldu?" Gece yarısı gelen bu mesajın Mehmet Ali Atış'ın yakın çevresinden birisinden geldiği ifade edildi.
Hazal'ın kaçırıldığından çok yakın arkadaşları haricinde ailesinin haberi olmadığı belirtildi.