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: Hediye ettiği bisikleti geri istedi, öldürüldü!

İstanbul 'ta akıllara durgunluk veren bir cinayet vakası yaşandı. Alınan bilgilere göre komşusu Sevim ve Yahya E. çiftinin çocuklarına bisiklet hediye eden 47 yaşındaki , hediye ettiği bisikleti geri isteyince Sevim E. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. haberine göre saldırgan çift, saklandıkları akrabalarının evinde gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:26 ABONE OL
Son dakika: Hediye ettiği bisikleti geri istedi, öldürüldü!

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Battalgazi Mahallesinde ikamet eden Beytullah Çelebi (47), komşusu Sevim-Yahya E. çiftinin çocuğuna bisiklet hediye etti.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra eski kaynanası Meryem D. ile komşularının evine giden Çelebi, bisikleti geri istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevim E. (27) bıçakla, Çelebi'yi kalbinden, Meryem D.'yi ise göğsünden yaraladı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Beytullah Çelebi yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Beytullah Çelebi

SAKLANDIKLARI AKRABA EVİNDE YAKALANDILAR

Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçarak Selahattin Eyyübi Mahallesinde akrabalarının evinde saklanan çifti gözaltına aldı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Hediye ettiği bisikleti geri istedi, öldürüldü!
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