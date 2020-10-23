Son dakika: Metrobüste dikkat çeken iş çıkış saati yoğunluğu

İstanbul'da hafta içi mesai saatinin bitmesinin ardından metrobüste yoğunluk meydana geldi. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1/3'Ü KADAR YOLCU ALINMALI

Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alınmıştı.

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12 Ekim 2020 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs toplu taşımalar ücretsiz, bedava mı?