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Son dakika: Metrobüste dikkat çeken iş çıkış saati yoğunluğu

Son dakika...'da mesai bitimi sonrası metrobüsteki yoğunluk dikkat çekti. kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:45 Son Güncelleme: 23.10.2020 19:50 ABONE OL
Son dakika: Metrobüste dikkat çeken iş çıkış saati yoğunluğu

İstanbul'da hafta içi mesai saatinin bitmesinin ardından metrobüste yoğunluk meydana geldi. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1/3'Ü KADAR YOLCU ALINMALI

Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alınmıştı.

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Son dakika: Metrobüste dikkat çeken iş çıkış saati yoğunluğu
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