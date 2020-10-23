Son dakika: Rize'de yürek dağlayan haber! Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alınan bilgiye göre, Pehlivantaşı Mahallesi'nde İlyas Demirci, yaklaşık bir hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düştü.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci'ye beyin kanaması riski nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kızı Songül Akgün refakat etti.

Kaldığı hastanede baygınlık geçiren Akgün, ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.



5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akgün, dün akşam hayatını kaybetti.

Baba İlyas Demirci de aynı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



SON DAKİKA! 8 SAAT ARAYLA YAŞAMINI YİTİRDİLER

Baba ile kızının 8 saat arayla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Songül Akgün'ün naaşı Kalkandere ilçesine bağlı Boya köyünde, Demirci'nin cenazesi de merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

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