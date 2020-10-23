SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik açıklamalar: Tırmanışa geçti, bir ilimizde üçe katladı

Son dakika haberi... Bursa'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Türkiye geneli, İstanbul ve Bursa olmak üzere 3 başlıkta çok kritik açıklamalar yapan Bakan Koca Türkiye'de tedbirlerle ilgili problemlerin salgını beklenmeyen bir noktaya getirmek üzere olduğunun altını çizdi. Koca "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve ekledi. "İstanbul'a seslenmek istiyorum. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Gerekirse fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyulmalı. Bursa için de şu an günlük vaka sayıları üçe katlanmış durumda. Bursa en kritik günlerini yaşıyor"

"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık. Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE TIRMANIŞA GEÇMİŞTİR

Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşamki açıklamada paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.

İSTANBUL'A ÇOK ÖNEMLİ UYARI!

Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Haftasonundan başlayarak 5 gün istanbul'da olacağım. Vatandaşlarımız özellikle İstanbullular gerekirse daha fazla fedakarlıklarda bulunarak koronavirüs ile mücadele kapsamındaki tedbirlere uymalıdır.

"BURSA KRİTİK GÜNLER YAŞIYOR! VAKA 3 KATINA ÇIKTI"

Bursa için alınan son dakika bilgisine göre şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.