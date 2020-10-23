Son dakika: Tarihi eser kaçakçılarına geçit yok! Tanrı ve tanrıça kafaları ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ekipler, tarihi eser kaçakçılarına geçitvermiyor. Son zamanlarda birçok operasyona imza atarak, tarihi eser kaçakçılarını yakalayan ve yurdumuzda bulunan tarihi zenginliklerin, başka ülke veya kişilerin eline geçmesine engel olan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, önceki gün yine oldukça başarılı bir operasyona imza attı.

İzmit İlçesi Sepetçi Mahallesinde oturan bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi tanrı ve tanrıça heykellerine müşteri aradığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, kişiler ile irtibata geçerek alıcı kimliği ile buluşmaya çağırdı. Buluşma noktasına gelen kişilerin içerisinde bulunduğu araç durdurularak yapılan operasyonda, kişilerin satmaya getirdiği Antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıca heykeli ele geçirildi. Araçta bulunan C.G ve A.D yakalanarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.