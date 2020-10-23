Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... Tedirgin eden görüntü! Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Son dakika... Tedirgin eden görüntü! 'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Son dakika haberi... 'taki koronavirüs vakalarındaki artış, 'nın HES haritasına da yansıdı. Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, ekim ayında kırmızı renge büründü.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:03 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:10 ABONE OL
Son dakika... Tedirgin eden görüntü !Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

'taki koronavirüs vakalarında son haftalarda atış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artışa dikkat çekip uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'taki bu artış, 'nın HES haritasına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada yüksek riskli olan alanların sayısı arttı. Ağustos ayında birçok bölgesi mavi olan Kahramanmaraş haritası, ekim ayında kırmızı oldu. Bu renk değişimi bile kentteki koronavirüs vakalarındaki artışı ortaya koyuyor.

Son dakika... Tedirgin eden görüntü !Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Öte yandan kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılıyor.

Son dakika... Tedirgin eden görüntü !Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de son olarak risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların saat 15.00'ten sonra sebze-meyve pazarlarına girişlerini yasaklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Tedirgin eden görüntü! Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA