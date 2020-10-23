Son dakika... Tedirgin eden görüntü! Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Kahramanmaraş'taki koronavirüs vakalarında son haftalarda atış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artışa dikkat çekip uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'taki bu artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada yüksek riskli olan alanların sayısı arttı. Ağustos ayında birçok bölgesi mavi olan Kahramanmaraş haritası, ekim ayında kırmızı oldu. Bu renk değişimi bile kentteki koronavirüs vakalarındaki artışı ortaya koyuyor.