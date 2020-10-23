Son dakika: Yer Adana! Kanlar içinde yerde yatarken bile saldırdılar! Ailesi intikam yemini etti...

SAĞ BACAĞINA İKİ BIÇAK DARBESİ

Olay Cemal Gürsel Caddesi'nde yaşandı. Halen cezaevinde bulunan Ömer B., iddiaya göre bir süre önce Hüseyin Yay'ın evine ve kendisine tabancayla ateş etti. Önceki gün görülen davada Hüseyin Yay şikayetinden vazgeçmedi ve Ömer B.'nin tutukluluk hali devam etti. Adliye çıkışı Yay ve Ömer B.'nin yakınları arasında tartışma çıktı. Arbedenin yaşandığı olayda Hüseyin Yay, bacaklarından yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralı genç, bir süre yürüdükten sonra fenalaştı ve kaldırıma düştü.