İşten İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs pandemisi sürecinde bilindiği üzere 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Düzenlemenin sona ereceği duyurulan o tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Peki, Son gelişmeler: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR, YENİDEN UZATILACAK MI?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle hem çalışan hem de işveren haklarını korumaya yönelik birçok düzenleme getirilmiş ve bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu kapsamda geçici olarak uygulanan kısıtlamanın kaldırılacağı tarih de merak konusu olmaya devam ediyor...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararına göre işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.