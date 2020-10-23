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Son manevra faciayı önledi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Son manevra faciayı önledi
İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düştü. Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı kurtuldu. Tek motorlu iki kişilik eğitim uçağında pilot öğrenci Beytullah Nart yalnız uçuş yapıyordu. Motor arızası nedeniyle acil iniş bildirerek geri dönüşe geçtiği belirtilen uçak, havalimanına yaklaştığı sırada TEM Otoyolu'na yakın bir noktadaki boş araziye düştü. Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Nart, hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre pilot, uçağın TEM otoyoluna düşmesini son bir manevrayla engelleyerek olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son manevra faciayı önledi
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