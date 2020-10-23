Subay Sopie yakalandı! Sahte ABD subayı Nijeryalı çıktı! İşte yeni detaylar

Facebook'ta kendisini Amerikalı Subay Sopie olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Nijeryalı Melvin Reuben Boegbah, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerinin inşaat işçisi kılığına girdiği film gibi bir operasyonla yakalandı.

İstanbul Tuzla'da yaşayan Memduh B., iddialara göre Facebook'ta kendisini ABD subayı Sophie olarak tanıtan bir kişi ile tanıştı. İkili facebook üzerinden konuşmaya ve arkadaş olamaya devam etti. Kendisini Subay Sophie olarak tanıtan kişi, Türkiye'ye bir valiz para sokmak istediğini bunun için bir miktar paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ve Memduh B'ye bir hesap numarası verdi. Oraya para yatırmasını istedi.

İKİNCİ PARA İSTEMEDEN ŞÜPHELENDİ

Memduh B., verilen hesap numarasına 58 bin lira nakit para yatırdı ancak bir süre sonra yeniden bağlantıya geçen Subay Sopie bu paranın yeterli olmadığını, 70 bin lira daha lazım olduğunu söyledi. Bu parayı konsolosluk görevlisi bir arkadaşının elden alacağını söyledi. Bu konuşma üzerine dolandırıldığını düşünen Mehduh B. soluğu poliste aldı.

ÖNCE PLAN YAPILDI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hemen bir plan yaptı. Yapılan plana göre, Memduh B., görüştüğü kişiyle parayı verecek gibi randevu ayarlanacak. Polis buluşma yerinin bir inşaat alanı olması nedeniyle baret ve inşaat yeleği giyerek etrafta tedbir alınacak. Seri numaraları alınmış para gelen sahte konsolosluk görevlisine teslim edilecekti.

İNŞAATÇI KILIĞINDAKİ POLİS YAKALADI

Plana göre hareket eden Memduh B., Tuzla'da inşaat yapılan yerin yanındaki ATM önünde beklemeye başladı. Parayı alacak kişi Memduh B'nin yanına gelerek parayı alıp geri döndüğü sırada, inşaatçı rolündeki polis harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Adının, Melvin Reuben Boegbah(44) olduğu ve Nijerya vatandaşı olduğu belirlenen şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Boegbah, Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.