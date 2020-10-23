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kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır?

Kasım celp dönemi askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bilinirken vatandaşlar sevk tarihi, vatani görevlerini yerine getirecekleri yerler gibi detayların yer aldığı " kağıdı" diğer adıyla "Sevk belgesi" için araştırmalar başladı. Silah altına girecek olan yükümlüler kışla bilgilerine ve birliğe teslim olma tarihlerine de bu belge sayesinde ulaşacak. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:04 ABONE OL
Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı sevk belgesi nereden ve nasıl alınır?

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından her celp döneminde vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği konu " kağıdı nedir?" olarak karşımıza çıkıyor. Sevk belgesi olarak da bilinen bu belgede silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileriyle beraber, birliğe teslim olma tarihi gibi her türlü detay yer alıyor. Bu kağıt e devlet aracılığı ile de görüntülenebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI – SEVK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Celp yerlerinin açıklanmasıyla beraber askere gidecek olan vatandaşların ilk işlemi sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdını çıktı almak oluyor. Bu kağıtta vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşın bilmesi gereken her türlü kağıt yer alırken birliğine teslim olacağı esnada yanında bulundurulması da gerekiyor…

Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı sevk belgesi nereden ve nasıl alınır?

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.

İşte tüm bilinmesi gereken kritik bilgiler...

Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.

Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı sevk belgesi nereden ve nasıl alınır?

SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

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Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır?
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