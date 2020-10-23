Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından her celp döneminde vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği konu "Sülüs kağıdı nedir?" olarak karşımıza çıkıyor. Sevk belgesi olarak da bilinen bu belgede silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileriyle beraber, birliğe teslim olma tarihi gibi her türlü detay yer alıyor. Bu kağıt e devlet aracılığı ile de görüntülenebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI – SEVK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Celp yerlerinin açıklanmasıyla beraber askere gidecek olan vatandaşların ilk işlemi sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdını çıktı almak oluyor. Bu kağıtta vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşın bilmesi gereken her türlü kağıt yer alırken birliğine teslim olacağı esnada yanında bulundurulması da gerekiyor…
SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?
Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.
İşte tüm bilinmesi gereken kritik bilgiler...
Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.
SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.