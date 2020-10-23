Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından her celp döneminde vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği konu "Sülüs kağıdı nedir?" olarak karşımıza çıkıyor. Sevk belgesi olarak da bilinen bu belgede silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileriyle beraber, birliğe teslim olma tarihi gibi her türlü detay yer alıyor. Bu kağıt e devlet aracılığı ile de görüntülenebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI – SEVK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Celp yerlerinin açıklanmasıyla beraber askere gidecek olan vatandaşların ilk işlemi sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdını çıktı almak oluyor. Bu kağıtta vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşın bilmesi gereken her türlü kağıt yer alırken birliğine teslim olacağı esnada yanında bulundurulması da gerekiyor…