Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptıklarını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.İstanbul'da tespit edilen koronavirüs hasta sayılarına ilişkin de Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin" açıklamasında bulundu.Türkiye'de dün 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599 oldu. 1581 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" dedi. ANKARA