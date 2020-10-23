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Vali’den Kovid hastalarına ziyaret

Erzurum Valisi Okay , Kovid-19 tanılı ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde izolasyona tabi tutulanları ziyaret etti. Kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede başta sağlık personeli olmak üzere, Valilik, belediye personeli ile güvenlik güçleri çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:14 ABONE OL
Vali’den Kovid hastalarına ziyaret

Kovid-19 ile mücadeleye mesai harcayan Memiş de sık sık kentteki alışveriş merkezleri, iş yerleri, toplu taşıma araçları ile sokaklarda maske denetimi yapıyor.Vatandaşlar ve esnafı maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Memiş, son olarak beraberindeki sağlık personeli ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kovid-19 tanılı ya da temaslı olmaları yüzünden izolasyona tabi tutulan kişileri evlerinde ziyaret etti.

Vali Memiş, kapılarına kadar gittiği ev izolasyonundaki bu kişilere kapıdan "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak, "Sizler kurallara uyduğunuz sürece yayılımı engellemiş olacağız ve hep birlikte bu süreci sağlıklı şekilde atlatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Her türlü ihtiyaçlarınızı Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletebilirsiniz." ifadesini kullandı

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Vali’den Kovid hastalarına ziyaret
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