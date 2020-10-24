155'i arayıp küfürler yağdıran kişi hakkında karar çıktı

155 Polis İmdat hattını arayarak devlet büyükleri hakkında hakaret içerikli sözler söyleyen genç adam hapis cezası aldı. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Mevlüt Ş., İstanbul Esenyurt'ta ikamet ediyordu. 155 polis imdat hattını arayan genç adam telefondaki görevli memura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırmış olduğu bir takım projenin kendisine ait olduğunu, en yakın projesinin de Çanakkale Köprüsü olduğunu söyledi. Konuşurken hakaret içerikli sözler sarf eden Mevlüt Ş., görevli polis memuru tarafından uyarılınca öfkelenerek küfürler yağdırmaya başladı.

"SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM"

Emniyet görevlisinin durumu kayıt altına alıp savcılığa bildirmesi sonrası kimliği tespit edilen Mevlüt Ş., hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan genç adam kendisini o gün alkollü olduğunu 155 Polis İmdat hattını aradığını söz konusu projeler hakkında şikayetçi olduğunu ancak küfürler savurmadığını söyledi.

"İBB'YE YÜZYILIN PROJESİNİ VERDİM, PARAMI VERMEDİ"

Savcılık soruşturma sonunda genç adam hakkında 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçundan iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan şüpheli 155 Polis İmdat hattını aradığını İstanbul Büyükşehir Belediyesine yüzyılın projesini verdiğini ancak parasını alamadığını bu nedenle şikayetçi olduğunu ancak küfür etmediğini savundu.

1 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme yapılan yargılama sonunda şüpheli Mevlüt Ş.'nin polis memuruna yönelik üzerine atılı 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçunu işlediğini sabit bularak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.