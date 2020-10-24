28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim çarşamba günü tatil mi?

29 Ekim için heyecanlı geri sayım bu hafta sona eriyor. Cuma günü kutlanacak olan 29 Ekim, cuma gününe denk geliyor. Bayram günü ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün resmi tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, resmi tatil olan 29 Ekim Cuma günü öncesi 28 Ekim resmi tatil mi olacak, kamu çalışanları yarım gün resmi tatil izinlisi mi sayılacak? İşte, 28 Ekim günü hakkında merak edilenler...
Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi gibi soruların yanıtları da araştırılır hale geldi.
İşte yanıtı!
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.