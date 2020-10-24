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yarım gün mi? 28 Ekim çarşamba günü tatil mi?

için geri sayım sona eriyor. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in bu yıl 97. yılı kutlanacak. Bilindiği üzere, 29  Ekim ve resmi kurumlar ile özel kurumların büyük çoğunluğu bugün çalışmıyor. Ancak yarın gün resmi tatil mi sorusu, vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, 29 Ekim öncesi 28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? İşte, bu çarşamba hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:36 ABONE OL
28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim çarşamba günü tatil mi?

için heyecanlı geri sayım bu hafta sona eriyor. Cuma günü kutlanacak olan 29 Ekim, cuma gününe denk geliyor. Bayram günü ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, yarım gün mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, resmi tatil olan 29 Ekim Cuma günü öncesi 28 Ekim resmi tatil mi olacak, kamu çalışanları yarım gün resmi tatil izinlisi mi sayılacak? İşte, 28 Ekim günü hakkında merak edilenler...

29 EKİM TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi gibi soruların yanıtları da araştırılır hale geldi.

İşte yanıtı!

28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim çarşamba günü tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim çarşamba günü tatil mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim çarşamba günü tatil mi?
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