461 bin çocuk olimpiyatlara katılacak

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında Diyarbakır'daki öğrencilerin akademik, sosyal, zihinsel ve bedensel becerilerini ve gelişimlerini destekleyici faaliyetler çerçevesinde yapılması planlanan Eğitim Olimpiyatlarının hazırlık toplantısı yapıldı.

Öğrencilerin bilim, spor, kültür ve sanat alanlarına ilgilerinin artırılarak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları ulusal ve uluslararası anlamda desteklemek amacıyla planlanan Diyarbakır Eğitim Olimpiyatlarının hazırlık toplantısı Vali Karaloğlu Başkanlığında gerçekleşti. Diyarbakır'ın her bir köşesinden, 17 ilçenin tamamından ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin katılacağı olimpiyat projesine yönelik yapılan hazırlık toplantısında Karaloğlu yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

461 BİN ÇOCUĞUN HER BİRİ BU FAALİYETTEN YARARLANACAK



Her platformda gençlik faaliyetlerine öncelik verileceğini vurgulayan ve gençlerin gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Karaloğlu, çocuklara sporla, sanatla, kültürle dokunarak onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmek gerektiğini söyleyerek gözüne bakmadığınız, başını okşamadığınız bir çocuk bile kalmayacak dedi.



Kaybedilecek zamanlarının olmadığını da belirterek hedeflerinin Diyarbakır'daki 461 bin çocuğun her birini bu etkinliklerden faydalandırarak yeteneklerini tek tek ortaya çıkarmak olduğuna değinen Karaloğlu, her kurumun bunu bir sorumluluk bilerek hareket etmesini istedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK



Eğitim Olimpiyatlarından çok şey beklediğini ifade eden Karaloğlu, gerekli komite ve kurulların oluşturularak konusunda yetkin ve uzman kişilerin yönlendirmeleriyle konuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi talimatını verdi.

SATRANÇTAN ROBOTİK KODLAMAYA KADAR BİRÇOK KATEGORİ YER ALACAK



Olimpiyatlar çerçevesinde, içerisinde spor, sanat, bilim ve kültüre yönelik birçok faaliyet alanı olan projede akıl ve zeka oyunları, satranç, robotik, öykü, fotoğraf, müzik, kısa metraj film, piyes ve tiyatro, okul oyunları, basketbol ve voleybol, akademik başarı, bilim ve proje ile görsel sanatlar gibi 14 kategoriden oluşan geniş bir yelpazede yarışma ve turnuvalar düzenlenecek. Birçok farklı kategoride düzenlenecek Eğitim Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

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