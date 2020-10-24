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polisinden sahtecilere geçit yok

’da, 800 litre , kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:00 ABONE OL
Adana polisinden sahtecilere geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan şok baskında piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 800 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi. KOM ekipleri, sahte ve kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana polisinden sahtecilere geçit yok
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