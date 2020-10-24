Adli Tıp yumruğu gördü

İstanbul Kağıthane'de evde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Arif Erol (50) hayatını kaydetti. Hastane kayıtlarına 'doğal ölüm' olarak geçti. Ancak adli tıp kurumu CSI filmelerini aratmayan, "Kalp krizini tetikleyen bir darbe var" raporu verince Erol'un ölmeden hemen önce dayak yediği ortaya çıktı. Erol, Kağıthane'de yalnız yaşıyordu. Olay günü acil servisi arayarak yardım istedi. Kalp krizi geçiren Erol, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölümü, resmi kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Aynı mahallede ikamet eden ablası Havva T. ölümünün ardından polis merkezini arayarak kardeşinin hastaneye kaldırıldığı gün akşam saatlerinde Cemalettin A. tarafından darp edildiğini, aldığı yumruk darbeleri nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini ihbar etti. Soruşturmada ifadesi alınan Havva T.'nin iddiaları üzerine Erol'u darp eden Cemalettin A. gözaltına alındı. İfadesinde kendisine küfür eden Erol'la tartışma yaşadıklarını anlattı. Tartışmanın kısa süre sonra arbedeye dönüştüğünü anlatan Cemalettin A., "Amacım Arif Erol'u uyarmaktı. Bana sinkaflı sözlerle sataşan kendisidir. Bana saldırdığı için kendimi korumak adına yumrukla karşılık verdim" dedi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cemalettin A., adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında adli tıp kurumu Erol'un geçirdiği kalp krizinin maruz kalmış olduğu yumruk darbeleri sonucu gerçekleşmiş olduğunu belirten bir rapor sundu.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Cemalettin A. hakkında "kasten adam öldürme" suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Cemalettin A.'nın Erol'u darp ederek ölmesine neden olduğu anlatıldı. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.