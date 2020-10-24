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yapanlar gizlenen temaslılar vakaları artırıyor

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Aile kahvaltıları yapanlar gizlenen temaslılar vakaları artırıyor
Filyasyon ekipleri, özellikle İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguluyor. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "İnsanlar AVM'lerden restoranlardan çekiniyor ama annesinde, akrabasında pazar kahvaltısında toplananlar, komşusunda gün için bir araya gelenler tehlike yok zannediyor. Komşularına aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik koca apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu. Bir de temaslılarını saklayanlar var. Size bir şey olmaz ama en yakın arkadaşınız yoğun bakımlık olabilir" dedi. DHA
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Aile kahvaltıları yapanlar gizlenen temaslılar vakaları artırıyor
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